Il Nurburgring di Enzo Ferrari (Di sabato 25 luglio 2020) Leo Turrini Bentornata, cara vecchia Imola! E un grazie sincero a quanti, a livello istituzionale e sportivo, hanno contribuito a ricongiungere la Formula Uno con un pezzo nobile della sua storia ... Leggi su quotidiano

realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1: si avvicina l'ufficialità dell'ingresso in calendario di #Imola, #Nurburgring e #Portimao - frankrai96 : Calendario 2020: si correrà a Imola, Nurburgring e Portimao - mattiamaestri46 : RT @FormulaPassion: #F1: si avvicina l'ufficialità dell'ingresso in calendario di #Imola, #Nurburgring e #Portimao - FormulaPassion : #F1: si avvicina l'ufficialità dell'ingresso in calendario di #Imola, #Nurburgring e #Portimao -

Ultime Notizie dalla rete : Nurburgring Enzo Il Nurburgring di Enzo Ferrari QUOTIDIANO.NET La prima volta di Hamilton sulla pista del Drake

La prima volta di Lewis Hamilton sulla pista di Enzo Ferrari. Accadrà l’1 novembre prossimo, quando finalmente, dopo quattordici anni di assenza, Imola riapparirà sulla mappa del mondiale di Formula U ...

Calendario F1, Nurburgring tra i candidati al rientro

L’ultima volta che si ricordano insieme, in un calendario di Formula 1, risale al 1996: un GP in Portogallo, uno a Imola e uno al Nurburgring. Lo scenario sembrerebbe destinato a ripetersi, secondo le ...

La prima volta di Lewis Hamilton sulla pista di Enzo Ferrari. Accadrà l’1 novembre prossimo, quando finalmente, dopo quattordici anni di assenza, Imola riapparirà sulla mappa del mondiale di Formula U ...L’ultima volta che si ricordano insieme, in un calendario di Formula 1, risale al 1996: un GP in Portogallo, uno a Imola e uno al Nurburgring. Lo scenario sembrerebbe destinato a ripetersi, secondo le ...