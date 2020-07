Halo Infinite non sarà un vero e proprio open world (Di sabato 25 luglio 2020) Subito dopo la presentazione di Halo Infinite durante l'Xbox Games Showcase, sono stati in molti a chiedersi se il titolo fosse da considerarsi un open world, del resto l'apparizione di una vasta mappa e la possibilità di esplorarle liberamente ha suscitato molti dubbi in merito.A rispondere a questa domanda ci pensano gli sviluppatori, infatti l'associate creative director Paul Crocker ha spiegato che non stiamo parlando di un vero e proprio open world, piuttosto possiamo considerarlo come un titolo che si svolge in una vasta area e che darà la possibilità di tornare indietro al giocatore:"La risposta più semplice è che (il gioco) è ambientato in un mondo enorme, ci sarà una storia che vi spingerà ... Leggi su eurogamer

