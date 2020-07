GP Andalusia 2020: Quartaro ancora davanti in qualifica, sfortunato Vinales (Di sabato 25 luglio 2020) Fabio Quartararo trova la seconda pole position di fila e certifica il perfetto inizio di stagione con un’altro gran tempo a Jerez, sullo stesso circuito in cui aveva fatto il miglior crono appena una settimana fa. Il classe 1999 della Petronas comincerà dalla prima casella anche il Gran Premio di Andalusia, davanti a Maverick Vinales e a un sorprendente Pecco Bagnaia. Quartararo però non è sembrato così entusiasta nonostante l’eccellente risultato. Poco dopo essere sceso dalla moto, ha affermato di non aver avuto un perfetto feeling con la moto sul giro secco, mentre si è detto più ottimista per quanto riguarda il passo gara, ovvero ciò che servirà principalmente domani pomeriggio. ancora più che domenica scorsa, il transalpino è favorito ... Leggi su sportface

SkySportMotoGP : ?? Yamaha davanti a tutti nelle #FP1 ?? Che reazione per Rossi, a meno di due decimi dal miglior crono 1?????… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Marc Marquez in pista anche nella quarta sessione di prove libere del GP dell’Andalusia ? I dett… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Le modifiche funzionano, siamo più veloci' #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #SpanishGP - infoitsport : Qualifiche MotoGP GP Andalusia 2020: orario e dove vederle in tv - infoitsport : MotoGP 2020. Quartararo conquista la pole del GP di Andalusia a Jerez -

Ultime Notizie dalla rete : Andalusia 2020 MotoGP 2020: MotoGP Andalusia 2020, FP3: Super Vinales, Marquez eroico, ma 20° Motorbox MotoGp: a Jerez pole di Quartararo, ottimo Bagnaia terzo. Marquez non correrà

Fabio Quartararo conquista la seconda pole consecutiva: il francese che corre col team Petronas Yamaha ha chiuso le qualifiche sul circuito di Jerez del Gp di Andalusia con il miglior tempo in 1'37"00 ...

MotoGP GP Andalusia 2020: qualifiche orari tv Sky, TV8 e streaming

Il campionato mondiale di MotoGP entra ufficialmente nel vivo con il GP Andalusia 2020 in scena questo fine settimana. Dopo l’esordio con il GP di Spagna che si è corso sul tracciato di Jerez de la Fr ...

Fabio Quartararo conquista la seconda pole consecutiva: il francese che corre col team Petronas Yamaha ha chiuso le qualifiche sul circuito di Jerez del Gp di Andalusia con il miglior tempo in 1'37"00 ...Il campionato mondiale di MotoGP entra ufficialmente nel vivo con il GP Andalusia 2020 in scena questo fine settimana. Dopo l’esordio con il GP di Spagna che si è corso sul tracciato di Jerez de la Fr ...