Gasperini: “Dura col Milan di questi tempi…” – VIDEO (Di sabato 25 luglio 2020) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match contro il Milan. Ecco le sue parole Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è intervenuto al termine del match contro il Milan. Ecco le sue parole dopo l’1-1 di San Siro contro i rossoneri: «Era una gara importante per il campionato, venire a giocare qui a Milano di questi tempi ti porta molte insidie. Non siamo riusciti a vincere, ma ci siamo andati abbastanza vicini. Abbiamo sofferto all’inizio, poi ci siamo assestati con il Papu a sinistra e abbiamo fatto una buona gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

