FIFA 21: tutte le novità della Modalità Carriera (Di sabato 25 luglio 2020) È arrivato il momento di presentare le novità di FIFA 21 dedicate alla Modalità Carriera, rinnovata rispetto agli anni passati Negli ultimi anni la Modalità Carriera della simulazione calcistica di Electronic Arts ha ricevuto diverse critiche. Si tratta però indubbiamente della modalità single player più giocata dalla community. Proprio per questo motivo in FIFA 21 saranno presenti diversi miglioramenti e novità per la Carriera. Scopriamo tutte le novità inserite dal publisher nell’edizione di quest’anno. Gestione della squadra rinnovata nella Modalità Carriera di FIFA 21 Uno degli aspetti sulla quale il team di sviluppo ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : FIFA 21: tutte le novità della Modalità Carriera #ElectronicArts #FIFA21 #NintendoSwitch #PC #PS4 #PS5 #XboxOne… - infoitscienza : FIFA 21: arriva il trailer ufficiale, ecco tutte le novità - luca__carlino : RT @EsportsTrinax: Trinax Esports ?? ?? Piattaforma: PS4 ????? Ruoli ricercati: DC/TS/CC/ATT ?? Orari di gioco:21:00/00:00 ?? Giorni allenament… - cellicom : FIFA 21: l’anteprima con tutte le novità dopo il trailer - infoitscienza : FIFA 21: l’anteprima con tutte le novità dopo il trailer -