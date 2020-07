“È tutto vero!”. Maddalena Corvaglia, la notizia ‘bomba’: arriva la conferma (Di sabato 25 luglio 2020) Maddalena Corvaglia, forse la notizia renderà felice qualcuno. Ormai arriva la conferma ufficiale che forse in molti attendevano: Maddalena Corvaglia torna a essere single. Già reduce da un fallimento matrimoniale con il chitarrista Stef Burns, la soubrette decide di mettere la parola ‘fine’ anche alla storia d’amore con Alessandro. Le prove? Eccole. Non una foto insieme, non un selfie, la coppia formata da Maddy e Alessandro non ha più dato notizie, lasciando tutti con il dubbio che la rottura sia avvenuta persino durante il periodo di isolamento forzato. Ma i pettegolezzi, si sa, sono duri a morire fin quando non arriva la conferma ufficiale. Solo allora, dunque, gli animi possono riposare ... Leggi su caffeinamagazine

borghi_claudio : Qualcuno vuol tentare un 'primo acquisto' d'arte? Questo quadro di Albino Galvano (non sarà mai Picasso e nemmeno R… - AMorelliMilano : Bravo @Capezzone Tutto vero. L’Italia esce dal Consiglio Ue umiliata e sconfitta, mentre Conte e compagni stappano… - annalore64 : @qwerty39602114 @EzioRocchiBalbi Mi rendo conto che essere Calenda o Scanzi non è come essere Camilleri o King. Det… - __Prospero : Ho letto sulla questione matematica nelle scuole, della curiosità, della luce, tutto vero tutto giusto però oh, a m… - LauraCarrese : RT @riktroiani: ??'La situazione è insostenibile. Abbiamo chiesto una nave al governo ma non ha voluto darcela. Ho dichiarato lo stato di em… -

Ultime Notizie dalla rete : tutto vero” Cybercrime, CryptBB diventa un forum anche per neofiti Difesa e Sicurezza