Diasorin e i camici, le due inchieste lombarde sul Covid (Di sabato 25 luglio 2020) Oltre ai 25 fascicoli aperti a Milano sulle morti nelle Rsa, sono due le inchieste che, ad oggi, puntano il dito contro la gestione dell'emergenza Coronavirus in Lombardia. Da un lato l'inchiesta sul 'Caso camici', nelle mani dei pm milanesi Luigi Furno, Paolo Filippini, e Carlo Scalas, coordinati dall'aggiunto Maurizio Romanelli; dall'altro, l'attività della procura di Pavia sull'accordo tra l'ospedale San Matteo e la multinazionale farmaceutica Diasorin, per la convalida dei test sierologici, in cambio di royalties per l'istituto pubblico. Nel primo caso la magistratura sta cercando di approfondire la vicenda della fornitura camici. L'inchiesta è partita con la perquisizione della Gdf (Nucleo polizia economico finanziaria) per acquisire documenti nella sede di Aria Spa, la centrale appaltante ... Leggi su agi

Inchiesta sui test sierologici al San Matteo di Pavia, spunta in una chat il nome di Matteo Salvini

Spunta il nome di Matteo Salvini in una chat inerente l’inchiesta sui vertici del Policlinico San Matteo di Pavia e della multinazionale Diasorin, indagati per turbata libertà nella scelta del fornito ...

