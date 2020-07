Di Marzio: De Zerbi non dimenticherà mai questo Napoli-Sassuolo (Di sabato 25 luglio 2020) Una serata che segna un record difficilmente eguagliabile per la squadra di De Zerbi, come riporta Di Marzio sul suo sito il Sassuolo si è visto annullare nella stessa partita – contro gli azzurri – ben quattro gol e tutti alla stessa maniera: con il VAR intervenuto dopo la segnatura per segnalare all’arbitro Aureliano il fuorigioco che viziava l’azione. Grande lavoro di Aureliano e del VAR che hanno regalato una serata di gioia ai tifosi del Napoli, ma non altrettanto per il tecnico del Sassuolo. Una gara che resta un caso unico in questa stagione della Serie A. L'articolo Di Marzio: De Zerbi non dimenticherà mai questo Napoli-Sassuolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

