Cina, Guanghzou Evergrande di Cannavaro torna e vince: 2-0 al Shenghai Shenhua (Di sabato 25 luglio 2020) In Cina è finalmente ripartito il campionato di calcio e il Guanghzou Evergrande di Fabio Cannavaro è tornato in campo nel migliore dei modi. Infatti, la formazione dell’ex capitano azzurro ha debuttato con una vittoria per 2-0 sullo Shenghai Shenhua. Il Guanghzou Evergrande, campione in carica, ha vinto a Dalian, sede di tutte le del girone A, grazie alla doppietta di Wei Shihao. In campo per lo Shenhua (fino al 55′) è sceso anche Stephan El Shaarawy, ex attaccante di Milan e Roma. Leggi su sportface

sportface2016 : #Cina, il campionato di #calcio riprende ed il #GuanghzouEvergrande di Fabio #Cannavaro ottiene subito una vittoria -