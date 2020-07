Casalino difende il suo amico cubano Alvarez: "Una vittima del trading online" (Di sabato 25 luglio 2020) Rocco Casalino difende il suo amico Jose Carlos Alvarez, che sarebbe finito nel mirino dell'Antiriciclaggio per la compravendita online di azioni in Borsa, con movimenti complessivi stimati in 150mila euro. "In riferimento alla notizia pubblicata oggi sul quotidiano La Verità - si legge nella nota - Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio, precisa: Jose Carlos Alvarez è vittima del trading online. Durante il periodo del lockdown, Alvarez è stato attirato da un sito di trading on line. Il call center di una società ricollegabile al sito lo chiamava più volte al giorno fornendogli suggerimenti su dove e come investire, con ... Leggi su iltempo

«Apposta», scrisse usando solo lettere maiuscole l'attore e conduttore televisivo Luca Bizzarri nel segnalare su Twitter («Ve lo dico perché è il mio mestiere») che quell'inquadratura del premier Gius ...

Altro che censura. La vergogna di Laura Castelli comincia a fare rumore. Oggi interviene su Facebook anche Nicola Porro che difende l'operato e la libertà di stampa del quotidiano Il Tempo. Finalmente ...

