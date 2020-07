Brescia, Lopez: «Poteva succedere di tutto. Tonali? Partita importante» (Di sabato 25 luglio 2020) Diego Lopez ha analizzato la sfida contro il Parma: le dichiarazioni dell’allenatore del Brescia a Sky Sport Diego Lopez, allenatore del Brescia, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la Partita contro il Parma. PRESTAZIONE – «Nel primo tempo non abbiamo fatto bene in fase offensiva, ma era una gara controllata. Ci sono stati errori individuali, nel secondo tempo ce la siamo giocata: la squadra c’è e aveva voglia di fare risultato. Loro poi hanno trovato un gran gol, poi noi abbiamo avuto due-tre palle gol dove devi segnare. Vince chi fa gol. Sandro ha corso molto, nel momento in cui aveva la palla riusciva a dettare i tempi nonostante lo sforzo fisico». SODDISFAZIONE – «Oggi abbiamo fatto una Partita in cui ... Leggi su calcionews24

