Azzolina: “Mi attaccano per il mio sesso. Essere donna in politica in Italia è molto difficile, ci sono pregiudizi di fondo enormi” (Di sabato 25 luglio 2020) “Se credo di Essere attaccata perché donna? Sì, lo ribadisco. Essere donna in politica in Italia è difficile, molto difficile, ci sono pregiudizi di fondo enormi”, così la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata da Peter Gomez durante la kermesse Ponza d’Autore. “La prima domanda che tutti si pongono è ‘come sei arrivata lì?’, beh ‘guarda è semplice, ho studiato'”, ha aggiunto, ripercorrendo i sacrifici fatti per studiare e lavorare contemporaneamente. L'articolo Azzolina: “Mi attaccano per il mio ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiovanniToti : Gli studenti liguri ritornano a scuola! Per i nostri ragazzi la campanella suonerà il 14 settembre. Stiamo lavorand… - matteosalvinimi : #Salvini: Azzolina mi invita a dibattito televisivo? Ma quando vuole! Magari proprio qua su #RadioRadio. Ha detto:… - Agenzia_Ansa : La ministra dell'Istruzione Azzolina: 'La scuola riaprirà regolarmente il 14 settembre. Mi attaccano ma ora vado in… - giuseppedeiaco : RT @AdrianaSpappa: Leggete il ritratto di @vitalbaa su #Azzolina - kiara86769608 : RT @MPenikas: FQ: Azzolina: “Mi attaccano per il mio sesso. Essere donna in politica in Italia è molto difficile, ci sono pregiudizi di fo… -