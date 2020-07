Vince 5-1 a Livorno,Crotone a un passo dalla serie A (Di venerdì 24 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 24 LUG - Livorno-Crotone 1-5 in una partita del campionato di serie B giocata all' 'Armando Picchi'. Queste le reti: nel pt 12' Trovato, L,, 31' Zanellato, 35' Simy, 40' Gerbo; nel st 10'... Leggi su corrieredellosport

