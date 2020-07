Udinese, Carnevale sicuro: «Musso è l’erede di Handanovic» (Di venerdì 24 luglio 2020) Andrea Carnevale, capo degli osservatori dell’Udinese, ha parlato di Juan Musso paragonandolo a Samir Handanovic Andrea Carnevale, capo degli osservatori dell’Udinese, ha parlato a Radio Marte. Queste le sue parole riportate da casanapoli.net. DE PAUL – «L’abbiamo apprezzato anche ieri sera, anche con l’Argentina gioca davanti alla difesa. Io l’avevo preso per altri ruoli ma ieri sera ha convinto anche me in quella posizione, prestazione super. Lui è un piccolo fuoriclasse: ha piedi, fantasia, estro, è molto molto forte». JUVE – «Loro fino alla fine volevano assolutamente vincere, come anche noi. Poi abbiamo quel cavallo che si chiama Fofana, quando l’ho visto partire ho pensato che potesse fare. Siamo ... Leggi su calcionews24

