Tra le spighe: elogio delle aree interne. Nel Castello ducale di Bisaccia dal 31 luglio la mostra di Luigi Fuschetto (Di venerdì 24 luglio 2020) “Per riabitare i paesi ci vuole una nuova religione, la religione dei luoghi” scrive Franco Arminio e i dipinti di Luigi Fuschetto sono a modo loro un piccolo atto di fede. I colori, l’azzurro e il bianco del cielo, il verde dei prati e il giallo cangiante del grano, le forme e la scelta dei soggetti sono un continuo rendere omaggio ai luoghi dell’entroterra. Come preghiere laiche, a ogni pennellata i dipinti evocano la bellezza discreta e fiera dell’Italia interna e trasfigurano i paesaggi del Fortore in altrettante metafore di una marginalità assolutamente immeritata. “Un posto quanto più è piccolo più è grande e – continua Arminio – quanto più è ai margini tanto è più centrale”. Promossa dal Museo Civico e archeologico di ... Leggi su ildenaro

albertoseattle : La testa al vento fuori dal finestrino come joker mentre corro tra i campi di spighe, un orecchio infiochettato dal… - _Patry__ : RT @lisadagliocchib: Ti do me stessa, il sole vergine dei miei mattini su favolose rive tra superstiti colonne e ulivi e spighe ???Antonia… - sometimesrt : RT @lisadagliocchib: Ti do me stessa, il sole vergine dei miei mattini su favolose rive tra superstiti colonne e ulivi e spighe ???Antonia… - Morbidosamente : RT @lisadagliocchib: Ti do me stessa, il sole vergine dei miei mattini su favolose rive tra superstiti colonne e ulivi e spighe ???Antonia… - dantonio_luca : RT @lisadagliocchib: Ti do me stessa, il sole vergine dei miei mattini su favolose rive tra superstiti colonne e ulivi e spighe ???Antonia… -

Ultime Notizie dalla rete : Tra spighe Tra le spighe: elogio delle aree interne. Nel Castello ducale di Bisaccia dal 31 luglio la mostra di Luigi Fuschetto Il Denaro Dior sfila a Lecce: va in scena il viaggio nella memoria di Maria Grazia Chiuri tra luci e pizzica

Sfila nella piazza del Duomo di Lecce la collezione Cruise 2021 di Dior. La stilista Maria Grazia Chiuri guarda alle origini della sua famiglia e porta in Puglia la moda francese, allestendo uno spett ...

Dior Cruise 2021: l’alta moda tra il barocco leccese

LECCE – Cruise Dior 2021: un omaggio alla tradizione, all’arte e alle donne. Andato in streaming mondiale, lo show della maison Dior è stato la celebrazione della femminilità e dell’artigianalità. Mar ...

Sfila nella piazza del Duomo di Lecce la collezione Cruise 2021 di Dior. La stilista Maria Grazia Chiuri guarda alle origini della sua famiglia e porta in Puglia la moda francese, allestendo uno spett ...LECCE – Cruise Dior 2021: un omaggio alla tradizione, all’arte e alle donne. Andato in streaming mondiale, lo show della maison Dior è stato la celebrazione della femminilità e dell’artigianalità. Mar ...