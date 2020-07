The Walking Dead 10: la data di uscita del season finale (Di venerdì 24 luglio 2020) The Walking Dead 10 si concluderà con la messa in onda del season finale di cui è stata annunciata la data di uscita, mentre l'undicesima stagione arriverà nel 2021. The Walking Dead 10 ritornerà sugli schermi televisivi americani il 4 ottobre con l'atteso season finale a lungo rimandato a causa dei ritardi nella post-produzione. L'annuncio è stato compiuto durante il panel organizzato in occasione dell'evento Comic-Con@Home che ha inoltre confermato che l'undicesima stagione arriverà solo nel 2021, mentre nei primi mesi dell'anno saranno tramesse ulteriori sei puntate della decima. L'evento è stato moderato da Chris Hardwick, conduttore di The Talking ... Leggi su movieplayer

Comic-Con@Home: La data del finale di stagione di The Walking Dead 10

Questa sera continuiamo a parlare del panel AMC del Comic-Con@Home, e stavolta in relazione a The Walking Dead. Dopo il lancio del trailer della sesta stagione di Fear the Walking Dead, dal San Diego ...

