Temptation Island: Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia, il web si scaglia contro l’attore (Di venerdì 24 luglio 2020) Nella quarta puntata Pietro Delle Piane ha tradito Antonella Elia, ma lei vuole vedere fino a che punto arriva. Il web si è scagliato contro l’attore Temptation Island: Pietro Delle Piane tradisce Antonella Elia Antonella Elia e Pietro Delle Piane hanno una relazione da un anno e tre mesi e già al Grande Fratello Vip avevamo visto che lui era stato pizzicato con la sua ex fidanzata. Questo ha creato litigi tra i due ma poi hanno chiarito tutto e sono andati a convivere. Nel villaggio di Temptation ... Leggi su kontrokultura

