Temptation Island, Pietro bacia una tentatrice e fa la morale a Antonella Elia. I fan insorgono su Wikipedia (Di venerdì 24 luglio 2020) Pietro Delle Piane bacia una single di nascosto nella quarta puntata di Temptation Island e Antonella Elia sconvolta decide di lasciarlo, mentre il web ironizza su “Sono Pietro e ho un figlio”. Pietro Delle Piane, sedicente attore con una Laurea in Legge, fa una full immersion con la single Ilaria alla quale descrive Antonella - che PRETENDE di sposare dopo pochi mesi di conoscenza - come una persona “egoista, incapace di capire che provo malinconia quando lascio mio figlio. Mi dice ‘se devi tornare così è meglio che stai a casa tua'. Su Instagram mi criticano chiedendo come faccio a stare con lei. E' l'eterna indecisa, si è fermata a quando aveva 14 anni”. A ... Leggi su iltempo

