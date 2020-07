Spadafora: “Se la curva epidemiologica lo consentirà, a settembre si tornerà allo stadio” (Di venerdì 24 luglio 2020) Vincenzo Spadafora, ministro dello Sport, ha parlato della possibile riapertura degli stadi nel mese di settembre. Queste le dichiarazioni rilasciate al Giornale Radio Rai. Se la curva epidemiologica lo consentirà, a settembre si potrà tornare a vedere il pubblico negli stadi. Ovviamente non riempendo l’impianto come si faceva prima ma anche rispettando tutta una serie di misure che sono allo studio in queste ore. L'articolo Spadafora: “Se la curva epidemiologica lo consentirà, a settembre si tornerà allo stadio” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

