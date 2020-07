Recovery fund, per Bagnai il debito comune non c’è: “Chi vi racconta queste storie? Momento storico? Fregnaccia che decadrà tra un mese” (Di venerdì 24 luglio 2020) “debito comune una vittoria? Lo ammetterò quando succederà“. Così Alberto Bagnai, il 17 giugno scorso rispondendo a una domanda di Peter Gomez durante la trasmissione Sono le Venti, sul Nove, parlava del Recovery fund. Oggi che l’accordo è stato siglato con 750 miliardi di euro di debito comune Ue (suddivisi in 390 miliardi di sussidi a fondo perduto e 360 di prestiti), il senatore e responsabile del dipartimento economia della Lega, intercettato al termine dei lavori parlamentari fuori Palazzo Madama, nega che per la prima volta nella storia dell’Unione europea ci sia la condivisione del debito tra i 27 Paesi membri: “Chi vi racconta queste ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Non credete al discorso di Molinari? Ecco quali sono da tempo le raccomandazioni specifiche per paese, quelle da se… - NicolaPorro : Ecco le clausole del #RecoveryFund che ammanetteranno la destra ???????? ???? ????????, anche se dovesse vincere le #elezioni… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - alex_antony17 : RT @_DAGOSPIA_: VON DER LEYEN: IL RECOVERY FUND? PREVEDERÀ VERIFICHE RIGOROSE SU COME VERRANNO SPESI I SOLDI - sardo1951 : RT @Phastidio: Qui Perotti e @Tboeri spiegano la questione del PNR italiano, che sui social ha creato un flame pavloviano piuttosto demenzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery fund Il Recovery Fund dovrà essere approvato da 27 parlamenti - ItaliaOggi.it Italia Oggi Recovery Fund, c’è l’accordo, ecco pronto per le donne il ‘Women in Business Act’

Gli Stati generali delle Donne, sempre più impegnate in questi giorni con l’Alleanza delle Donne, a redigere un piano concreto di azioni possibili per “ spendere bene” i fondi del Recovery Fund plaudo ...

