Rapina con sparatoria nel Milanese, ferita una bambina (Di venerdì 24 luglio 2020) Rapina con sparatoria nel Milanese, ferita una bambina A Cormano, nel Milanese, un bandito ha Rapinato a volto scoperto l’Eurospin e una volta uscito ha ha sparato due colpi per terra. Uno di questi di rimbalzo ha colpito la guardia giurata del supermercato e l’altro una bambina di 5 anni, ferita a un polpaccio. Entrambi non risultano in pericolo di vita. La Rapina è avvenuta nel pomeriggio di oggi, 24 luglio 2020, intorno alle 17,30. L’uomo si è fatto consegnare l’incasso da una cassiera ed è uscito dal supermercato di viale Zara 2. Secondo una prima ricostruzione, la guardia giurata avrebbe cercato di bloccarlo ma il Rapinatore ha sparato due colpi ... Leggi su tpi

