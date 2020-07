Questa moneta servono (Di sabato 25 luglio 2020) Ma come cavolo ha fatto la strana coppia Conte-Casalino a mettere nel sacco quei taccagni del nord che non volevano scucire un euro? Intanto erano partiti malissimo: appena sbarcati a Bruxelles i due terruncelli si sono persi e hanno dovuto chiedere informazioni a un vigile urbano straniero: «escusemuà, noio volevam sauàr… per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?» E così, inseguiti da sfottò e risatine che manco Sarkozy e la Merkel alle spalle di Berlusconi, il duo s’è … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Per migliorare la vita di tutti noi e dei nostri figli, la moneta deve essere di proprietà dei cittadini e libera dal debito.

Ma come cavolo ha fatto la strana coppia Conte-Casalino a mettere nel sacco quei taccagni del nord che non volevano scucire un euro? Intanto erano partiti malissimo: appena sbarcati a Bruxelles i due ...

Tutto su Italexit, il partito che vuole portare l'Italia fuori dall'euro

L'ex Movimento 5 stelle Gianluigi Paragone ha presentato la sua nuova formazione politica, che è anche la prima che vuole parlare ai “delusi dal populismo” (e se ce la fa, potrebbe mettere i bastoni f ...

