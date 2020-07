OPAS UBI, Equita giudica proposta “irrinunciabile” (Di venerdì 24 luglio 2020) (Teleborsa) – Equita Sim giudica “irrinunciabile” l’offerta presentata da Intesa Sanpaolo per UBI Banca, soprattutto dopo il recente rialzo del corrispettivo, che prevede una parte in denaro di 0,57 euro in aggiunta al concambio di 1,7 azioni. Il giudizio positivo sull’OPAS arriva all’indomani dell’ennesima bocciatura decretata dal CdA di UBI, che ha definito l’offerta non adeguata ad esprimere il reale valore della banca. Il CdA di UBI – sottolinea il broker – “ha basato la decisione su opinioni di parte che, secondo noi, si scontrano con dati fattuali che avrebbero dovuto portare a conclusioni opposte” “Il premio riconosciuto è 44,7% rispetto il giorno pre-annuncio”, spiegano gli esperti di Equita, ricordando che “negli ... Leggi su quifinanza

