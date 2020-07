Oltraggio a magistrato in udienza (Di venerdì 24 luglio 2020) Il testo dell'art. 343 c.p.La ratio dell'art. 343 c.p. e il bene giuridico tutelatoLa condotta sanzionata dall'art. 343 c.p.La penaElemento soggettivo Il testo dell'art. 343 c.p.Torna su L'art. 343 del codice penale dispone: "Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate se il fatto è commesso con violenza o minaccia". La ratio dell'art. 343 c.p. e il bene giuridico tutelatoTorna su L'art. 343 c.p. è un reato comune, quindi non qualificato (o proprio) dacchè può essere commesso da chiunque. Bene giuridico meritevole di tutela è non soltanto il buon andamento della pubbl... Leggi su studiocataldi

