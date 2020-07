“Oggi in tv”, tutta la programmazione di sabato 25 luglio (Di venerdì 24 luglio 2020) Un nuovo fine settimana sta per cominciare con tanti imperdibili appuntamenti televisivi. Oggi in tv si canta e si ricordano grandi artisti con Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri, padroni di casa per Una Storia Da Cantare. Non mancheranno i cult di una generazione, come I Goonies, o i classici del cinema come Per Un Pugno Di Dollari, ma nemmeno le risate con La Sai L’Ultima. Insomma questo sabato 25 luglio è ricco di emozioni. Scopriamo insieme la programmazione della prima serata sia su Mediaset che Rai. Il sabato in Rai Il sabato in Rai è variegato, dallo show al thriller, passando per i film che hanno fatto la storia. Ecco di seguito il palinsesto. La canzone d’autore In replica, a partire da questo sabato, il format condotto da Bianca ... Leggi su thesocialpost

