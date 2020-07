Napoli, un azzurro palleggia in strada scalzo con un bambino (VIDEO) (Di venerdì 24 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Amin Younes è stato filmato mentre palleggia con un baby tifoso. Il calciatore del Napoli in un post Instagram ha condiviso il VIDEO commentando: “Semplicemente fantastico”. L’attaccante tedesco è stato ripreso mentre palleggia a piedi nudi con un bambino sul Lungomare Caracciolo. Semplicemente fantastico ⚽️💯💪🏽#thebeautifulgame#InTheStreetsOfNapoli 🇮🇹 pic.twitter.com/oSpJexoAKh — Amin Younes (@AminYounes11) July 23, 2020 L'articolo Napoli, un azzurro palleggia in strada scalzo con un bambino (VIDEO) proviene ... Leggi su anteprima24

LuigiBevilacq17 : RT @kisskissnapoli: D'Amico (intermediario Osimhen-Napoli): 'Per Victor in azzurro siamo ai dettagli. Se arriva merito un caffé? Allora per… - Giovann36202660 : RT @italiano705: Oggi più azzurro. In preparazione di domani! Buona serata Napoli ???? - vad_ludkoff : RT @italiano705: Oggi più azzurro. In preparazione di domani! Buona serata Napoli ???? - Langit_nyaCerah : RT @italiano705: Oggi più azzurro. In preparazione di domani! Buona serata Napoli ???? - AlteaFerrari : RT @italiano705: Oggi più azzurro. In preparazione di domani! Buona serata Napoli ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli azzurro Auriemma: 'Napoli, due calciatori non sono voluti venire. Cavani in azzurro? Impossibile' AreaNapoli.it Calciomercato Napoli, Valter De Maggio su Victor Osimhen: “L’affare è in via di definizione, la fumata bianca è destinata ad arrivare”

Sembrano esserci altre novità riguardo al possibile arrivo di Victor Osimhen al Napoli, con il club azzurro che sta lavorando in maniera incessante per l’attaccante nigeriano. Una piccola consolazione ...

Antonio Floro Flores difende Lorenzo Insigne: “Ha sempre affrontato le divergenze che sono capitate in modo corretto ed educato”

Antonio Floro Flores non ha dimenticato Napoli. L’ex attaccante azzurro, che ha appeso gli scarpini al chiodo da qualche mese, ha appena vinto lo scudetto della Lega di Calcio a 8 con la Totti Sportin ...

Sembrano esserci altre novità riguardo al possibile arrivo di Victor Osimhen al Napoli, con il club azzurro che sta lavorando in maniera incessante per l’attaccante nigeriano. Una piccola consolazione ...Antonio Floro Flores non ha dimenticato Napoli. L’ex attaccante azzurro, che ha appeso gli scarpini al chiodo da qualche mese, ha appena vinto lo scudetto della Lega di Calcio a 8 con la Totti Sportin ...