Napoli-Sassuolo, De Zerbi: “Abbiamo un obiettivo preciso, vogliamo dare un senso alla stagione” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Sassuolo si prepara alla trasferta di Napoli.Il tecnico dei neroverdi, Roberto De Zerbi, intervenuto in conferenza stampa, si è proiettato alla sfida del San Paolo e ammesso di avere un obiettivo ben preciso."Domani a Napoli dobbiamo disputare una partita prendendo le forze dentro noi stessi, abbiamo degli infortunati e alcuni sono stanchi ma lo sono anche gli altri. Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine. Capisco che si è stanchi, che ci ... Leggi su mediagol

claudioruss : Venerato a @CalcioNapoli24: “Faccia a faccia tra il ds #Giuntoli e l’agente di #Boga: ha dato disponibilità al… - sscnapoli : ?? #NapoliSassuolo, dirige il match l’arbitro Aureliano di Bologna ?? - sscnapoli : ?? #NapoliSassuolo, i precedenti ?? - Mediagol : #Napoli-#Sassuolo, De Zerbi: “Abbiamo un obiettivo preciso, vogliamo dare un senso alla stagione” - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L’ANALISI – Del Genio: 'Per il Napoli il test migliore, in vista della partita con il Barcellona, è quello con il Sassu… -