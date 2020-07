Moviola: mani in area di De Ligt, Juve, e Milinkovic, Lazio (Di venerdì 24 luglio 2020) Ecco la Moviola delle due partite di ieri sera. udinese-Juve " Neanche un minuto ed è subito giallo per Ramsey che incomprensibilmente va da dietro su De Paul. Ma succede tutto al 35' quando De Paul ... Leggi su gazzetta

sportli26181512 : Juve graziata: De Ligt, ancora mani in area. E anche Milinkovic in Lazio-Cagliari...: Juve graziata: De Ligt, ancor… - Gazzetta_it : #moviola #gazzetta Juve graziata: #DeLigt, è mani in area. E anche #Milinkovic in Lazio-Cagliari... - TUTTOJUVE_COM : Moviola Gazzetta - De Ligt, nuovo mani? - cmdotcom : #UdineseJuve, rivivi la #MOVIOLA: #DePaul chiede un rigore, mani dubbio di #deligt - NapoliInsider : Udinese-Juve, la MOVIOLA LIVE: De Paul chiede un rigore, poi mani dubbio di De Ligt -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola mani Una parola di troppo di Gasp? Lite con Sinisa su un giallo mancante. Calhanoglu, mani da rigore La Gazzetta dello Sport Moviola Gazzetta - De Ligt, nuovo mani?

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport la moviola del match perso dalla Juventus alla Dacia Arena: succede tutto al 35’ quando De Paul in area va giù in evidente ritardo senza responsabilità da part ...

La moviola di Torino-Verona 1-1: Valeri a corrente alternata, manca un rigore su Belotti

Ci risiamo: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 non porta fortuna al Torino. Ricorderete sicuramente lo sfogo di Mihajlovic dopo un derby pareggiato al 90' anche a causa di un’espulsione esagerata pe ...

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport la moviola del match perso dalla Juventus alla Dacia Arena: succede tutto al 35’ quando De Paul in area va giù in evidente ritardo senza responsabilità da part ...Ci risiamo: Paolo Valeri della sezione di Roma 2 non porta fortuna al Torino. Ricorderete sicuramente lo sfogo di Mihajlovic dopo un derby pareggiato al 90' anche a causa di un’espulsione esagerata pe ...