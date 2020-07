MotoGp – Petrucci dopo le FP2: “con il caldo difficile migliorare, sarà importante centrare il Q2” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il Ducati Team è tornato in pista oggi a Jerez de la Frontera per il secondo Gran Premio del Campionato Mondiale MotoGp 2020, che si correrà nuovamente questa domenica sul circuito andaluso. dopo i riscontri raccolti la settimana scorsa su questo stesso tracciato nel primo appuntamento della stagione, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci hanno dedicato le due sessioni di prove di oggi per lavorare sul set-up delle loro Desmosedici GP 20 con l’obiettivo di migliorarne la competitività per la gara di domenica. dopo avere sofferto tutto lo scorso fine settimana per i postumi della sua caduta nei test pre-gara, Danilo Petrucci oggi è tornato in azione al pieno della sua forma fisica e si è concentrato nel cercare di migliorare il suo feeling con ... Leggi su sportfair

