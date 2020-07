Milan-Atalanta 1-1: Zapata risponde alla magia di Calhanoglu (Di venerdì 24 luglio 2020) Milan e Atalanta non vanno oltre l'1-1 al termine dell'anticipo della 36a giornata del campionato di Serie A. Apre le marcature una bellissima punizione di Calhanoglu, pareggia Zapata grazie al solito strapotere fisico, riscattando l'errore precedente dal dischetto del nerazzurro Malinovskyi. Il Milan vive di fiammate e disputa una partita accorta, senza rinunciare alla mentalità offensiva che ha contraddistinto le recenti prestazioni in campo. La sofferenza è di casa a San Siro, ma l'episodio... Leggi su 90min

