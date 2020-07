Milan-Atalanta 1-1, a Calhanoglu risponde Zapata (Di sabato 25 luglio 2020) Finisce 1-1 il big match tra Milan e Atalanta, con i nerazzurri ora a -5 dalla Juventus, al termine di una partita combattuta dalla quale non esce la regina dell'estate tra le due squadre con il miglior score del dopo lockdown. Dopo lo splendido vantaggio rossonero (una prodezza su punizione di Hakan Calhanoglu al 14'), infatti, Malinovskyi si fa parare un rigore da Donnarumma al 26'. Quindi è Duvan Zapata a pareggiare al 34'. Nella ripresa palo di Bonaventura e proteste del Milan per un contatto tra Djimsiti e Ibrahimovic in area.Risultati: Milan-Atalanta 1-1; Sabato 25 luglio: ore 17.15 Brescia-Parma; ore 19.30 Genoa-Inter; ore 21.45 Napoli-Sassuolo; Domenica 26 luglio: ore 17.15 Bologna-Lecce; ore 19.30 Cagliari-Udinese; ore 19.30 Verona-Lazio; ore 19.30 ... Leggi su ilfogliettone

