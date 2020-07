Meloni a soli 5 punti da Salvini Il carroccio al 23.1%: è tracollo (Di sabato 25 luglio 2020) le decisioni uscite dal Consiglio europeo per fronteggiare gli effetti economici della pandemia e favorire la ripresa, hanno giovato al gradimento del governo e del premier Conte in particolare. Allo stesso tempo hanno penalizzato la Lega nei rilevamenti sull’orientamento di voto. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Se oggi si andasse al voto per le elezioni politiche, l’esito delle urne sarebbe tutt’altro che scontato. Mai come in questi giorni i principali partiti sono vicini tra di loro, con soli cinque punti ...Le decisioni adottate dal Consiglio europeo per fronteggiare gli effetti economici della pandemia e favorire la ripresa, sono di portata storica e segneranno il futuro dell’Unione europea. L’accordo è ...