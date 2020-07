Le ripercussioni del Covid-19 sullo sviluppo dei videogiochi (Di venerdì 24 luglio 2020) Come tutti sappiamo questo 2020 passerà alla storia come uno degli anni più bui della storia moderna del mondo intero per colpa della pandemia di Covid-19 che ancora non ci da tregua. Praticamente tutti i settori dell’economia sono stati affettati da questa malattia di cui ancora non si conosce una cura o un vaccino. In particolare in questo articolo vogliamo mostrare le ripercussioni che ha avuto e sta tutt’ora avendo nel mondo dei videogiochi e come gli esports sono stati affettati da questo evento inaspettato al principio dell’anno. Iniziamo con la conseguenza più ovvia del confinamento ossia l’aumento dei giocatori. Per combattere la noia dello stare in casa i videogiochi sono una delle medicine migliori. Sotto questo punto di vista il settore ha tratto vantaggio da ... Leggi su esports247

brooklynisfluid : RT @Gaybriele_: Quando si dice che non si può giudicare il passato coi valori morali del presente non si sta dicendo nulla. Non è mai esist… - esports247_it : Le ripercussioni del Covid-19 sullo sviluppo dei videogiochi - blinkinderdogs : RT @Gaybriele_: Quando si dice che non si può giudicare il passato coi valori morali del presente non si sta dicendo nulla. Non è mai esist… - spacegvrl : RT @Gaybriele_: Quando si dice che non si può giudicare il passato coi valori morali del presente non si sta dicendo nulla. Non è mai esist… - futacookies : RT @Gaybriele_: Quando si dice che non si può giudicare il passato coi valori morali del presente non si sta dicendo nulla. Non è mai esist… -

Ultime Notizie dalla rete : ripercussioni del Seriate, pesanti ripercussioni sul bilancio causa Covid BergamoNews.it I risultati risentono della pandemia di Covid-19

Come previsto, i risultati di Covestro nel secondo trimestre 2020 hanno risentito fortemente dell’ulteriore avanzata della pandemia di Covid-19 in Europa e in Nord America. I volumi di base sono dimin ...

CONSUMI vs RISPARMI: la chiave della ripartenza è qui

Per capire chi e come negli ultimi anni più ha contribuito alla ripartenza (o meglio ancora ha evitato dei crolli economici ben più pesanti) dell’economia globale (e ripeto, globale), basta guardare i ...

Come previsto, i risultati di Covestro nel secondo trimestre 2020 hanno risentito fortemente dell’ulteriore avanzata della pandemia di Covid-19 in Europa e in Nord America. I volumi di base sono dimin ...Per capire chi e come negli ultimi anni più ha contribuito alla ripartenza (o meglio ancora ha evitato dei crolli economici ben più pesanti) dell’economia globale (e ripeto, globale), basta guardare i ...