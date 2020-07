Il Ministero processa Autostrade: «Il disastro tunnel in Liguria causato dal loro ostruzionismo» (Di sabato 25 luglio 2020) Via al procedimento che potrebbe portare a una multa milionaria o alla revoca La società ribatte: una contestazione che non esiste, tutto è già stato superato Leggi su ilsecoloxix

Acquisti sul titolo dopo le richieste al Tesoro del fondo attivista e le indiscrezioni del weekend sulle modalità del riassetto – L’ingresso di Cdp avverrà contestualmente alla quotazione in Borsa Atl ...

Chiesti 3 anni e 4 mesi di reclusione per Marco Cappato e Mina Welby

Nella giornata di oggi i giudici del tribunale di Massa (in Toscana) dovrebbero dare il loro verdetto sul caso Davide Trentini, l’uomo che nel 2017 (a 53 anni) andò in Svizzera per il suo suicidio ass ...

