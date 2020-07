Humanitas inaugura Emergency Hospital 19, costruito in 11 settimane (Di venerdì 24 luglio 2020) Milano, 24 lug. (Adnkronos Salute) - Si chiama Emergency Hospital 19 ed è stato costruito in 11 settimane, con un investimento dal punto di vista strutturale e tecnico di 12 milioni di euro. E' la nuova struttura nata in Humanitas e inaugurata oggi. Missione del centro: rispondere alle emergenze legate ai virus e alle malattie infettive. Patogeni vecchi e nuovi. Covid-19 insegna. Autonoma e indipendente, la struttura progettata da Techint è dotata di pronto soccorso, diagnostica, terapia intensiva e sub-intensiva, sale operatorie e ambienti di degenza sicuri (che può arrivare fino a 25 posti isolati). Ma non è solo edificio. All'Emergency Hospital è stato abbinato un programma di ricerca scientifica in ambito ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Humanitas inaugura Emergency Hospital 19, costruito in 11 settimane... - zazoomblog : Humanitas inaugura Emergency Hospital 19 costruito in 11 settimane - #Humanitas #inaugura #Emergency - Adnkronos : #Humanitas inaugura Emergency Hospital 19, costruito in 11 settimane -

Ultime Notizie dalla rete : Humanitas inaugura Humanitas inaugura Emergency Hospital 19, costruito in 11 settimane Fortune Italia Humanitas inaugura Emergency Hospital 19, costruito in 11 settimane

E' la nuova struttura nata in Humanitas e inaugurata oggi. Missione del centro: rispondere alle emergenze legate ai virus e alle malattie infettive. Patogeni vecchi e nuovi. Covid-19 insegna. Autonoma ...

E' la nuova struttura nata in Humanitas e inaugurata oggi. Missione del centro: rispondere alle emergenze legate ai virus e alle malattie infettive. Patogeni vecchi e nuovi. Covid-19 insegna. Autonoma ...