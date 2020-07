Faro Altroconsumo sulle polizze Long Term: 2,5 mln di anziani non autosufficienti (Di venerdì 24 luglio 2020) Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Coperture mediche e assistenze legate alla non autosufficienza. E' Altroconsumo che ha acceso il Faro sulle polizze di assicurazione Long Term, visto che l'Italia "vanta una delle aspettative di vita più lunghe del mondo, ma non sempre la Longevità è sinonimo di buona salute". Considerando che nel tempo l'aspettativa di vita media crescerà sempre di più, per Altroconsumo "bisogna tenere in considerazione" le conseguenze che questa situazione comporta: per 2,5 milioni di italiani anziani non autosufficienti, sono infatti presenti 2,8 milioni di familiari che si prendono cura di quest'ultimi e 900mila badanti (e più di 1 milione di colf) per un costo ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Faro Altroconsumo sulle polizze Long Term: 2,5 mln di anziani non autosufficienti... - fisco24_info : Faro Altroconsumo sulle polizze Long Term: 2,5 mln di anziani non autosufficienti : -

Ultime Notizie dalla rete : Faro Altroconsumo Faro Altroconsumo sulle polizze Long Term: 2,5 mln di anziani non autosufficienti Adnkronos Faro Altroconsumo sulle polizze Long Term: 2,5 mln di anziani non autosufficienti

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Coperture mediche e assistenze legate alla non autosufficienza. E' Altroconsumo che ha acceso il faro sulle polizze di assicurazione Long Term, visto che l'Italia "vanta un ...

Roma, 24 lug. (Adnkronos) - Coperture mediche e assistenze legate alla non autosufficienza. E' Altroconsumo che ha acceso il faro sulle polizze di assicurazione Long Term, visto che l'Italia "vanta un ...