Ebreo ortodosso non vuole vicino una donna sull’aereo, Klm la fa spostare (Di venerdì 24 luglio 2020) Ebreo ortodosso non vuole vicino una donna sull’aereo, Klm la fa spostare. Direzione olandese per i diritti umani:”È discriminazione” Klm, compagnia aerea olandese ha costretto una donna a fare a cambio posto su un aereo poiché un passeggero Ebreo ortodosso non voleva fosse seduta accanto a lui. È accaduto nel maggio 2019, alla moglie del … L'articolo Ebreo ortodosso non vuole vicino una donna sull’aereo, Klm la fa spostare proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

petroglio : Ben Shapiro è ufficialmente il mio ebreo ortodosso preferito - roberiez : Ebreo ortodosso non la vuole vicino,Klm fa spostare donna 'E' discriminazione' - ferso52 : @guidomarchello Non dimenticare che questa è la nazione dove nessuno ha alzato un dito contro le leggi razziali e v…

Ebreo ortodosso fa spostare donna su volo

La compagnia aerea KLM ha costretto una donna a cambiare posto su un aereo perchè un passeggero ebreo ortodosso ha detto che non la voleva vicino. Il caso, che risale al maggio del 2019, è capitato ...

