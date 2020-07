Dibattito su Banchi Monoposto, in Cina Costano Meno (Di venerdì 24 luglio 2020) Da settimane è in corso un Dibattito sui Banchi Monoposto. Lunedì l’Europa ha emanato un bando per la loro fornitura mentre i dirigenti scolastici hanno fornito i numeri necessari alla riapertura della scuola. La richiesta dei dirigenti scolastici al Ministero prevede la fornitura di 2,5 milioni di Banchi Monoposto, di cui 400 mila di ultima generazione. Il Dibattito si è accesso per quanto riguarda il costo e la disponibilità. Molti infatti prevedono che non sarà possibile ricevere tutti i Banchi entro l’inizio della scuola. Anche il prezzo preoccupa: si tratta di 300 o 400 euro a banco. Qualcuno ha precisato che il costo è eccessivamente elevato, se si fa anche un confronto con il valore dei ... Leggi su youreduaction

Simona91790124 : RT @pirata_21: Banchi a scuola, La ministra #Azzolina interviene dopo il dibattito scoppiato per l'annuncio del bando di acquisto:'Sono già… - pirata_21 : Banchi a scuola, La ministra #Azzolina interviene dopo il dibattito scoppiato per l'annuncio del bando di acquisto:… - CretellaRoberta : Azzolina:' Sui banchi molta superficialità, sono un investimento': La ministra interviene dopo il dibattito scoppia… -

La vicenda dei banchi monoposto infiamma il dibattito politico. Lunedì scorso è stato emanato il bando europeo per la fornitura dei banchi in vista del prossimo anno scolastico in cui dovrà essere gar ...

L’ITALIA DIVISA ANCHE TRA I BANCHI

Banchi high-tech, distanziamenti, mascherine, orari scaglionati. Nel pieno del dibattito sul ritorno in classe che impegna la ministra Azzolina ed il mondo della scuola, arrivano i numeri Istat, impie ...

