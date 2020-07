Cremonese – Spezia – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 24 luglio 2020) Oggi si gioca la 36esima giornata di campionato di serie B e alle ore 21:00 allo stadio Zini di Cremona va di scena la gara Cremonese-Spezia. La Cremonese di mister Bisoli è riuscita nelle ultime gare a fare un grande passo in avanti in chiave salvezza con cinque risultati utili consecutivi e raggiungendo quota 44 punti a 2 punti di vantaggio sulla zona playout. Lo Spezia di mister Italiano, invece, non sta vivendo un periodo di forma da quando si è ripreso il campionato, subendo ancora una sconfitta casalinga. Proverà, comunque, a mantenere l’attuale terza posizione per avere più possibilità di vincere i playoff. Cremonese – Spezia – Probabili formazioni Cremonese ... Leggi su giornal

blab_live : #SerieB, #CremoneseSpezia #CRESPE @USCremonese @acspezia trasferta insidiosa per gli Aquilotti. Probabili formazion… - Lillburkie : 21:00 Italian second division - Cremonese / Spezia -- CREMONESE DNB 2.02 - CalcioPillole : #SerieB #LivornoCrotone Profumo di Serie A per i rossoblu, ma con un occhio puntato al risultato di Cremonese-Spe… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Serie B, Cremonese-Spezia: dove vedere il match in Tv e streaming: Cremonese e Spezia s… - laprovinciacr : #Calcio #SerieBKT #UsCremonese - Spezia diretta ore 21 -