Coronavirus, caos in Spagna, seconda ondata di contagi e nuovo lockdown? (Di venerdì 24 luglio 2020) La Spagna non naviga in buona acque, in quanto l’emergenza Coronavirus sembra poter essere ancora una realtà concreta. Un’ondata di nuovi contagi ha difatti colpito il territorio iberico, con grande intensità riguardante la Catalogna, causa per la quale Jean Castex, Premier francese, ha vietato rigorosamente spostamenti di cittadini transalpini in Spagna. La vicedirettrice del Centro di coordinamento per le emergenze sanitarie, Maria Josè Sierra, ha già parlato di una vera e propria ‘seconda ondata’ per quanto concerne la situazione spagnola, considerando difatti più di 300 ricoveri in Catalogna nella settimana 13-19 luglio. Questo afflusso spropositato di contagi potrebbe essere una conseguenza ... Leggi su sportface

La Spagna non naviga in buona acque, in quanto l’emergenza Coronavirus sembra poter essere ancora una realtà concreta. Un’ondata di nuovi contagi ha difatti colpito il territorio iberico, con grande i ...

Caos contagi in Spagna, nuove restrizioni: "Forse è già seconda ondata"

Il premier francese Jean Castex ha "vivamente raccomandato" oggi ai francesi di "evitare" di recarsi in Catalogna a causa della recrudescenza della pandemia di Covid-19. "Stiamo discutendo con le ...

La Spagna non naviga in buona acque, in quanto l’emergenza Coronavirus sembra poter essere ancora una realtà concreta. Un’ondata di nuovi contagi ha difatti colpito il territorio iberico, con grande i ...Il premier francese Jean Castex ha "vivamente raccomandato" oggi ai francesi di "evitare" di recarsi in Catalogna a causa della recrudescenza della pandemia di Covid-19. "Stiamo discutendo con le ...