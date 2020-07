Cellino: “La retrocessione è un mio fallimento personale. Annata disastrosa” (Di venerdì 24 luglio 2020) Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha parlato ai microfoni di Corriere di Brescia ripercorrendo brevemente l’Annata delle rondinelle in B facendo poi mea culpa per la retrocessione nel campionato cadetto. Queste alcune delle sue dichiarazioni come raccolto da TMW: “Sono distrutto, mi creda. Ma non per il verdetto. Questa stagione è stata un’agonia senza fine, non vedevo l’ora che finisse questo campionato. Io sono un combattente, non nego però che ci sia stanchezza e qualche ammaccatura. Ho sbagliato io, prendo le mie responsabilità. Ho sottovalutato dei rischi sin dalla scorsa estate. Questo è un mio fallimento personale”. Foto: sito ufficiale Brescia L'articolo Cellino: “La retrocessione ... Leggi su alfredopedulla

