Camici alla Lombardia dal cognato, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana (Di venerdì 24 luglio 2020) Il governatore della Lombardia Attilio Fontana è indagato dalla Procura di Milano nell’inchiesta sulla fornitura da mezzo milione di euro di Camici e altro materiale medico da parte della Dama spa, società gestita da Andrea Dini, cognato del presidente, e di cui la moglie detiene il 10 per cento delle quote. Lo apprende l’Ansa in base a fonti qualificate. Il colpo di scena nelle indagini, che vede iscritti nel registro degli indagati per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente lo stesso Dini e Filippo Bongiovanni, il dg dimissionario di Aria Spa (la Centrale acquisti regionale), è arrivato al termine di settimane di accertamenti e audizioni da parte degli ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Camici alla Lombardia, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - caterin40283689 : RT @sostengo5: ++STELLE GUERRIERE++ Indagato Fontana per i camici alla Lombardia. La lega ti frega. #AdessoDIBBA #Orgoglio5Stelle https://t… - FBigliardo : ??++ULTIM'ORA: indagato #Fontana, governatore della #Lombardia. ??513mila euro di soldi pubblici alla società di sua… - RaffyB_68 : RT @fattoquotidiano: Camici alla Lombardia, indagato il governatore della Regione Attilio Fontana - sostengo5 : ++STELLE GUERRIERE++ Indagato Fontana per i camici alla Lombardia. La lega ti frega. #AdessoDIBBA #Orgoglio5Stelle -