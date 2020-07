Bonus baby sitter 2020, chi resta fuori: tutti i casi in cui non si può richiedere (Di venerdì 24 luglio 2020) Non sempre si può ottenere il Bonus baby sitter 2020. Esistono casi di esclusione. In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) ha previsto, agli artt. 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni (portato a 30 giorni), per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori alternativamente fra loro. Da notare, al riguardo, che il limite dei 12 anni non si applica per i figli disabili. In alternativa alla fruizione del congedo parentale, è prevista la ... Leggi su leggioggi

Il bonus bici e l’odissea nella burocrazia per avere rimborsi e sconti

La politica dei bonus ci sta distruggendo. C’è un bonus per tutto e per tutti. Dalle bici alla baby-sitter, dalle vacanze alle badanti. Una pioggia di aiuti che si disperde in mille rivoli, ...

