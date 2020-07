Bomba d’acqua su Milano, blackout e strade allagate. L’assessore alla mobilità: «In mezz’ora fiumi saliti di 3 metri» – Video (Di venerdì 24 luglio 2020) Un violento temporale si è abbattuto su Milano all’alba. Nella zona nord della città, compreso Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo, la Bomba d’acqua ha fatto salire di tre metri i livelli del fiume Seveso e Lambro nel giro di mezz’ora. strade allagate e traffico in tilt. Le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e auto in panne continuano ad arrivare a decine. Il tuo browser non supporta il tag iframe Ansa Sottopasso Viale Marche allagato L’assessore alla Mobilità del Comune di Milano Marco Granelli è arrivato nella zona nord vittima dell’esondazione del Seveso, avvenuta più o meno intorno alle 7: «Dobbiamo avere la soluzione del ... Leggi su open.online

raffaellapaita : Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per l… - SkyTG24 : #Maltempo a #Milano: dall'alba forti piogge si sono abbattute sulla città, causando disagi in diverse zone. La bomb… - SkyTG24 : Maltempo, bomba d'acqua su #Milano: allagamenti - scavuzzo47 : RT @raffaellapaita: Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per le ca… - mamopattarini : RT @raffaellapaita: Una bomba d’acqua e il #Seveso è di nuovo esondato. Una storia incredibile: dal 2015 ci sono ben 120mln fermi per le ca… -

