Azzolina | “Al governo con quelli che il M5s definiva ‘pidioti’? Sto meglio ora rispetto a un anno fa Io e Salvini non ci amiamo”

"Come si passa, psicologicamente, dal definire quelli del Pd 'pidioti' a governare con loro? Farei la stessa domanda, a parti invertite, con un esponente del Partito democratico". È la domanda che il direttore de IlFattoQuotidiano.it, Peter Gomez, ha rivolto alla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, intervistata alla rassegna culturale Ponza d'Autore. "Premetto di non aver mai usato quella parola", è la risposta della ministra, "ciò che posso dire è che ora sto molto meglio rispetto a un anno fa. Come sapete, io e Matteo Salvini non ci amiamo", ha aggiunto Azzolina, in riferimento ai duri attacchi che il leader della Lega le sta indirizzando in questi ultimi giorni.

