Altro che festeggiamenti: con il piano Autostrade finiremo per pagare due volte (Di venerdì 24 luglio 2020) Il primo passo lungo il difficile cammino che vede il governo impegnato a rispettare gli annunci, lasciando che Cassa Depositi e Prestiti subentri alla famiglia Benetton all’interno di Autostrade per l’Italia, è stato fatto: il piano Economico e Finanziario per i prossimi 5 anni è infatti stato approvato dai consigli di amministrazione di Aspi e Atlantia e inviato al Ministero dei Trasporti, fissando così su carta quanto annunciato in questi giorni concitati. Compreso il nuovo piano tariffario, che risponderà alle linee guida dell’Authority dei Trasporti e vedrà così fissato a 7,09% pre tasse il ritorno sul capitale massimo per i nuovi investimenti. Tariffe calmierate e maggiori investimenti rischiano però di rendere meno attraenti le prospettive dei nuovi arrivati, ... Leggi su ilparagone

team_world : [1/2] Questa giornata sta volgendo al termine. Oggi è stato come respirare un'aria diversa, di un altro luogo, di u… - matteosalvinimi : Altro che barconi, questa è #Lampedusa! Chiudere i porti, restituire l'isola ai lampedusani, la Sicilia ai sicilian… - AnnalisaChirico : Il Pd pone tema serio: le risorse Mes arriverebbero già quest’anno e sn sottoposte a meno condizionalità rispetto a… - isabellaisola3 : @Fabry_5 Altro che Caraibi, in Italia abbiamo molto meglio ?? - Elisa34012803 : @AiseStampa Infatti ora l'Italia sarà costantemente ricattata dalla UE..che non aspettava altro.. -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Meteo: CORONAVIRUS, altro che WUHAN! C'è un LEGAME tra CLIMA e COVID. Ecco QUALE secondo l'Università di OXFORD iL Meteo Tutti i servizi Garmin sono offline da ieri per via di un attacco hacker

Se state avendo problemi a sincronizzare il vostro smartwatch Garmin, non siete i soli: tutti i servizi della società, infatti, sono offline da oltre un giorno per via di un attacco ransomware. I diss ...

Sull'Epic Games Store partono i saldi estivi anche sui titoli più gettonati

Il nuovo gioco, che vi mette nei panni di Samurai Jack mentre intraprende una nuova avventura contro un vecchio nemico (Aku, e chi altro?), sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC ...

Se state avendo problemi a sincronizzare il vostro smartwatch Garmin, non siete i soli: tutti i servizi della società, infatti, sono offline da oltre un giorno per via di un attacco ransomware. I diss ...Il nuovo gioco, che vi mette nei panni di Samurai Jack mentre intraprende una nuova avventura contro un vecchio nemico (Aku, e chi altro?), sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PC ...