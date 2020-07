Alex Zanardi trasferito in terapia intensiva al San Raffaele (Di venerdì 24 luglio 2020) A causa dell’instabilità delle sue condizioni cliniche, l’atleta paralimpico Alex Zanardi è stato nuovamente trasferito in terapia intensiva Alex Zanardi è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano a fronte di un’intercorsa instabilità delle condizioni cliniche, come si legge in una nota di Claudio Zanon, direttore sanitario dell’Ospedale Valduce. La decisione è stata presa di concerto con il dottor Franco Moliterni, responsabile del Dipartimento di Riabilitazione Specialistica Villa Beretta, dove il campione di handbike era ricoverato dallo scorso 21 Luglio 2020, dopo esservi stato ... Leggi su zon

