Von der Leyen “Il Recovery Fund non è solo denaro” (Di giovedì 23 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Sapevamo che non sarebbe stato facile, ma valeva la pena lottare per raggiungere questo obiettivo. Next Generation Eu non è solo denaro, è una risposta comuninaria alla crisi. Parole di Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, in plenaria al Parlamento europeo, riferendosi all’accordo ottenuto dai 27 Stati membri al vertice Ue. “Ora, con Next Generation EU, abbiamo uno strumento unico per la ripresa, con 750 miliardi per sostenere chi è stato colpito più duramente e investire nel Green Deal, nella digitalizzazione e nella sostenibilità. Per far sì che 27 Stati membri si mettano d’accordo su una cosa del genere ci vuole coraggio e unità politica”, ha proseguito la Von der Leyen. “La Commissione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

