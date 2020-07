Vaticano, nuove accuse a McCarrick: "Schema predatorio di abusi" (Di giovedì 23 luglio 2020) Giuseppe Aloisi Nuova denuncia contro l'ex cardinal McCarrick: il legale parla di uno "Schema predatorio" esercitato presso la dimora estiva dell'ex ecclesiastico progressista Il caso dell'ex cardinal Theodore McCarrick non è ancora chiuso: dagli Stati Uniti sono arrivate nuove accuse. Dopo quanto sollevato attorno ad abusi ai danni di seminaristi, l'ex porporato americano - che papa Francesco ha ridotto allo stato laicale, che non è più l'arcivescovo di Washington e che ha deciso di ritirarsi in "preghiera e penitenza" - risulta essere coinvolto in un'altra vicenda giudiziaria, che andrà ovviamente analizzata nel corso del proseguo: il racconto, che è sostenuto da un legale, narra di una "casa al mare", di inviti e ancora ... Leggi su ilgiornale

