Un posto al sole spoiler 23 luglio 2020: Patrizio ha un colpo di fulmine (Di giovedì 23 luglio 2020) Un posto al sole torna in onda su Rai 3 giovedì 23 luglio 2020 in prima visione assoluta. Dopo tanto tempo, Patrizio proverà di nuovo dei forti sentimenti per una persona, questa volta più grande lui. Chi sarà la fortunata? Nel frattempo, Viola e ed Eugenio non riusciranno ad appianare le loro divergenze per via della scelta lavorativa di Nicotera, che lo espone sempre al rischio. Angela ha tentato di risollevare il morale di Viola con un regalo che, tuttavia, non sembra essere stato apprezzato. Le anticipazioni di Un posto al sole di domani svelano inoltre che Marina proverà a cercare un accordo con Roberto Ferri riguardo il chartering, ma non sarà semplice. Complicazioni anche tra Mariella e Guido, prossimi alle nozze, per via ... Leggi su kontrokultura

